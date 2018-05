Zimbabwe: l’Etat a décidé de fusionner le régulateur télécoms et celui de la radiodiffusion

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Zimbabwe a décidé de fusionner l’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Zimbabwe (POTRAZ) et l’Autorité de radiodiffusion du pays (BAZ). C’est le secrétaire permanent du ministère des médias, de l'information et de la radiodiffusion, George Charamba (photo), qui l’a révélé.

D’après lui, « le raisonnement qui sous-tend la fusion de la POTRAZ et de la BAZ est simple : nous avons affaire à une industrie qui a été reconfirmée par la technologie et nous parlons de convergence technologique dans un domaine qui a été historiquement distinct. Avec la fusion, nous n'aurons plus aucun mur entre les deux entités ».

Selon George Charamba, « actuellement, lorsque vous régulez les télécommunications, vous devez aussi être attentif à ce qui se passe dans le domaine de la radiodiffusion. La fusion des deux organes de régulation est donc le meilleur moyen d'avoir une réglementation adéquate pour une prise de décision globale et transversale », estime-t-il.

Pour la branche zimbabwéenne de l'Institut des médias d'Afrique australe (MISA), cette décision du gouvernement ouvrira le champ de la radiodiffusion aux acteurs privés et aux diffuseurs communautaires. Mais pour que ces opportunités liées au numérique puissent se concrétiser, l’organisme qui se donne pour mission la promotion de la liberté d'expression, de l'accès à l'information et d'un média libre, indépendant, divers et pluraliste, demande au gouvernement de modifier les lois et politiques actuelles sur les médias.