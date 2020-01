Tanzanie : le gouvernement s’est doté d’une plateforme centrale de contrôle des transactions financières publiques

(Agence Ecofin) - Le système de consolidation de la comptabilité publique (GACS), plateforme de contrôle des transactions financières publiques, est opérationnel.

L’infrastructure destinée à garantir la transparence et l’efficacité dans l’utilisation des ressources financières de l’Etat a été officiellement lancée, le 6 janvier 2020, par le ministre des Finances et de la Planification, Philip Mpango (photo). Elle permettra un accès en temps réel aux informations comptables du gouvernement central et de l'administration locale, ainsi que des agences et sociétés publiques.

Le système, conçu par le ministère des Finances et de la Planification, relie tous les états financiers du gouvernement et de la fonction publique. Il vient remplacer le système « Excel », jugé obsolète et sujet à des risques d’intégrité.

« L’utilisation de l’ancien système Excel a pris beaucoup de temps pour relier les informations financières de divers endroits, et a été coûteuse grâce à l’embauche de nombreux experts. Cependant, avec le GACS, tout le travail se fera dans un seul centre surveillant tous les bureaux », a déclaré le ministre des Finances et de la Planification.

A travers ce système de contrôle, le gouvernement tanzanien démontre sa volonté de faire des technologies de l’information et de la communication un outil de bonne gouvernance pour la croissance nationale. La Tanzanie, qui bascule progressivement vers une administration sans papier et une économie plus axée sur le numérique, voit dans la numérisation un moyen d’améliorer sa gestion publique.

