Ghana : le gouvernement débloque une enveloppe de 4,5 millions $ pour former des étudiants pour le marché pétrolier

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ghanéen vient de débloquer une enveloppe de 4,5 millions de dollars pour former des étudiants afin qu’ils puissent saisir les opportunités qu’offre le secteur pétrolier, notamment dans l’amont.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un programme baptisé Accelerated Oil and Gas Capacity (AOGC). Au total, 200 personnes sont visées.

Selon Kojo Oppong Nkrumah (photo), le ministre de l’information, ceci vise à développer les capacités des institutions techniques et professionnelles ghanéennes ainsi que des universités, à offrir une formation et des certifications de classe mondiale pour l'industrie pétrolière et gazière.

Pour y arriver, le gouvernement va mettre en place un Secrétariat sous l'égide de la Commission Pétrolière pour veiller à la réalisation des objectifs du programme.

Les formations permettront de mettre sur le marché des techniciens en mécanique, des techniciens en électricité, des techniciens en instrumentation, des soudeurs et des fabricants de métaux, etc.

L'AOGC veillera également à ce que tous les bénéficiaires du programme reçoivent en même temps une formation BOSIET (Basic Offshore Induction and Emergency training), pour faciliter leur transition en douceur vers le secteur pétrolier en amont, en tant que techniciens qualifiés.