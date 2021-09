Malawi : le régulateur lance une initiative pour promouvoir les mini-réseaux

(Agence Ecofin) - En raison des investissements importants requis pour l’extension des réseaux nationaux, les solutions offgrid offrent une opportunité unique d’accélération de l’électrification en Afrique.

L’autorité de régulation de l’énergie du Malawi (MERA) prévoit de promouvoir les mini-réseaux pour assurer un approvisionnement adéquat en électricité dans le pays. Le projet contribuera à réduire le déficit en électricité dans le pays, selon Fitina Khonje, responsable des relations publiques de la MERA.

Au fur et à mesure que les mini-réseaux se développent, l’autorité doit élaborer et faire respecter des normes de performance et de sécurité pour l’exploitation, la production, la transmission et la distribution de cette électricité.

Pour mener à bien cette initiative, le régulateur a organisé des visites d’apprentissage et des programmes d’échange de connaissances destinés aux personnes qui développent des mini-réseaux dans leurs communautés. Ainsi, l’autorité a envoyé une équipe de responsables de Chipopoma Power de Rumphi en visite d’apprentissage à Mulanje.

« Ici, à Mulanje, nous avons la Mulanje Energy Generation Agency (MEGA) qui produit de l’électricité depuis un certain temps déjà et nous pensons que leurs amis de Rumphi peuvent apprendre quelque chose d’eux », a déclaré Fitina Khonje. MEGA fournit actuellement de l’électricité à 1 600 clients.

Selon le coordinateur du projet MEGA, Arnold Kadziponye, l’agence prévoit d’étendre le projet pour atteindre plus de 10 000 clients souhaitant être connectés à leur réseau. En outre, au cours des cinq prochaines années, il prévoit de générer 6,5 MW, dont 4 MW seront vendus au réseau national.

La mission de MERA est de réglementer le secteur de l’énergie et d’octroyer des licences aux entreprises énergétiques en vertu de la loi de 2004 sur la réglementation de l’énergie. Elle est chargée en outre d’approuver les tarifs et les prix de vente des services énergétiques, et de veiller au respect des licences par leurs détenteurs.

Gwladys Johnson Akinocho

