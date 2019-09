La Tanzanie se dote d’un e-gouvernement qui veillera à la qualité des services fournis au public

(Agence Ecofin) - La République de Tanzanie s’est dotée d’un gouvernement électronique le 4 septembre 2019. L’organe – chargée de coordonner, superviser et promouvoir les initiatives de gouvernement électronique et de faire respecter les politiques, règlements, lois, normes et directives relatifs aux institutions publiques – a été créé par les députés à travers l’approbation de la loi 2019 sur le gouvernement électronique.

Lors de la présentation du projet de loi en deuxième lecture devant le Parlement tanzanien, Angellah Kairuki (photo), la ministre des Investissements, a expliqué que la nouvelle autorité favoriserait la mise en oeuvre des services électroniques par les institutions publiques, pour un meilleur accès des populations aux services publics.

Mary Mwanjelwa, sous-ministre d'Etat à la présidence chargée de la bonne gouvernance, a déclaré que la nouvelle autorité faciliterait également le paiement de divers services par le gouvernement ou ses institutions.

D’après elle, à travers ce nouvel organe, « le gouvernement s'efforce de faire en sorte que le public ait accès aux services électroniques d’Etat via les téléphones portables. Pas uniquement sur les smartphones, mais même sur les gadgets bon marché les plus abordables ».

Jasson Rweikiza, le président du comité parlementaire en charge des questions de l’administration et des gouvernements locaux, quant à lui, a souhaité que l’autorité donne la priorité à la cybersécurité, au regard de l’impact négatif qu’aurait une brèche de sécurité sur tout le système d’e-gouvernement dont dépendra une grande partie des services de l’Etat. Il a également demandé que l’autorité soit dotée de moyens financiers suffisants pour investir au rythme rapide du développement des TIC.

