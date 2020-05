L'économie du Cameroun devrait être la moins impactée par le #Covid19 en zone #CEMAC (Infographie)

(Agence Ecofin) - La baisse des performances économiques des États est l’une des préoccupations majeures posées par la crise sanitaire du Coronavirus en Afrique. Abordé par IAC sur la question, Solomane Koné, le responsable de la BAD pour la région d’Afrique centrale a livré les prévisions en zone CEMAC.

La Guinée équatoriale et la Centrafrique devraient être les plus affectées en 2020, avec des pertes de croissance anticipées de 8,9% et 7,9%. Pour le Cameroun par contre, on ne prévoit pas plus de 3% de baisse.

Un paradoxe, quand on sait que le pays est le plus touché de la zone, avec actuellement plus de 1 000 cas actifs et plus de 60 décès déjà enregistrés.