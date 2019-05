L'Egypte met en garde la Turquie contre le forage en Méditerranée orientale

(Agence Ecofin) - Samedi, le gouvernement égyptien a mis en garde la Turquie contre son projet d’effectuer des travaux de forage de pétrole et de gaz en Méditerranée orientale, au large de Chypre, une zone où Chypre et l’Egypte envisagent de mener des travaux d’exploitation d’hydrocarbures. Cette démarche risque, selon Le Caire, de mettre en péril la sécurité et la stabilité dans la région.

Pour la Turquie, l'accord égypto-chypriote de 2013 sur l'utilisation des sources naturelles dans la zone économique de la Méditerranée est invalide. Une position qu’Ankara justifie en affirmant que les « Chypriotes Turcs ont des droits indéniables sur l’archipel et qu’aucune entité, société ou navire étranger ne peut effectuer des recherches scientifiques illégales ou de l'exploration pétrolière et gazière sur le plateau continental de la Turquie et ses zones maritimes ». Mevlüt Çavuşoğlu (photo), le ministre turc des Affaires étrangères indique que cette zone maritime de Chypre qui est contrôlée par les Chypriotes Turcs reste sous la juridiction de la Turquie.

La semaine dernière, les autorités turques ont annoncé le déploiement dans les prochains jours du navire de prospection Fatih dans la zone économique pour effectuer des travaux de prospection et de forage. Aussitôt après l’annonce, l’UE a exhorté la Turquie à reconsidérer sa position.

Chypre et l’Egypte espèrent mettre la main sur de vastes réserves de gaz naturel et de pétrole dans la zone.

Olivier de Souza