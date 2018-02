Afrique du Sud : la sécheresse a déjà coûté 1 milliard $ au secteur agricole du Cap occidental

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le secteur agricole de la province du Cap occidental, a essuyé une perte financière d’environ 14 milliards de rands (1 milliard $), en raison de l’épisode de sécheresse qui règne depuis plus de 3 ans.

L’information relayée par Businesslive, a été annoncée par Carl Opperman, directeur général de Agri Western Cape, une organisation dédiée au développement agricole de la région.

Selon le responsable, l’épisode climatique sévère a non seulement entraîné une baisse entre 60 et 87% de l’approvisionnement en eau du secteur, mais aussi conduit à un abattage de 22% du troupeau de moutons de la région.

« Il n’y a plus de fourrage disponible dans le Cap Occidental, ce qui met la pression sur le secteur laitier. Le manque de pâturage et de nourriture a conduit à des abattages massifs, avec pour conséquences, le repli des stocks de viande rouge et une hausse des prix de la denrée.», explique M. Opperman.

Du côté social, si environ 33 000 emplois agricoles ont été supprimés depuis le début de la sécheresse, plus de 50 000 travailleurs saisonniers pourraient être sous-payés ou non rémunérés, rapporte Businesslive.

La province du Cap Occidental est l’un des piliers de l’économie agricole sud-africaine. La région fournit environ 20% de la main-d’œuvre et génère près de 22% du PIB agricole.

Espoir Olodo