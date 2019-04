La Guinée en quête de partenaires pour lancer Guinée Télécom, le nouvel opérateur historique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République de Guinée planche actuellement sur le lancement effectif d’un nouvel opérateur historique des télécommunications qui viendra remplacer la défunte Sotelgui. Pour Guinée Télécom, la nouvelle entité créée sur le papier, le gouvernement cherche des partenaires techniquement fiables et financièrement robustes. Selon Moustapha Mamy Diaby (photo), le ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, l’équipementier technologique chinois Huawei a été approché mais a décliné l’offre.

Au cœur d’une interview accordée au journal L’Indépendant, le patron du secteur guinéen des télécoms a déclaré que les grands fabricants d’équipements ne sont pas intéressés par l’opération. Qu’à cela ne tienne, la recherche de partenaires se poursuit.

L’objectif à travers Guinée Telecom, est certainement de doter le pays d’une souveraineté dans les télécommunications qui permettra à l’’Etat d’être indépendant des services des opérateurs étrangers que sont Orange, MTN et Cellcom. La société télécoms publique devrait également contribuer à faire chuter les factures télécoms des services publics.

Au cours de son entretien avec le journal L’Indépendant, Moustapha Mamy Diaby a aussi dévoilé l’intention du gouvernement de céder de nouvelles parts dans la Guinéenne de Large Bande (GUILAB), le premier opérateur d’infrastructures de télécommunications du pays et passerelle des communications internationales du pays. « L’Etat, au départ, était à 100%. Aujourd’hui, il détient 52,52% et il va libérer 27,52% pour détenir 25%.», a déclaré le ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique qui n’exclut même pas que les parts de l’Etat puissent tomber à 10%.