Afrique du Sud : une équipe de 11 experts pour auditer en profondeur l’Eskom

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le gouvernement a formé le groupe des 11 experts qui auront à charge l’audit des problèmes auxquels se trouve confrontée l’Eskom, la compagnie électrique nationale.

Entre autres sujets d’investigations, les centrales à charbon de plus en plus âgées, la dette extérieure de 420 milliards de rands (29,6 milliards $), les scandales de corruption massive et les récentes séries de délestage.

« Cette équipe de revue technique inclut des universitaires, des ingénieurs et des professionnels du système électrique et elle a reçu des instructions pour conduire une revue rapide, mais intense de l’exploitation, de la maintenance et de l’environnement technique des centrales électriques de l’Eskom pendant environ 4 semaines.», a affirmé Pravin Gordhan (photo), le ministre des entreprises publiques.

Cet audit entre dans le cadre du processus de réforme de la compagnie électrique nationale afin de rétablir la fiabilité de la fourniture électrique et la confiance des investisseurs tout en réglant les différents problèmes auxquels fait face la compagnie.

L’une des mesures phares de cette réforme est la scission de l’Eskom en trois entités distinctes, réunies au sein d’un même groupe.

Gwladys Johnson Akinocho