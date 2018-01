Affoh Atcha-Dedji, DG de Togocellulaire, prend les rênes de la holding TogoCom

(Agence Ecofin) - Le groupe TogoCom, conçu comme une holding des communications électroniques au Togo, devient de jour en jour une réalité. Affoh Atcha-Dédji, directeur général de Togocellulaire, société étatique de téléphonie mobile vient d’être nommé à la tête de cette structure.

Le Colonel Gnama Latta, Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, directeur général de la Société Aéroportuaire de Lomé – Tokoin est, en outre, porté à la Présidence du Conseil d’Administration de TogoCom en remplacement de Taïrou Bagbiegue.

Créée le 13 juillet 2017 par décret dans le cadre du vaste programme de transformation et de mise à niveau du groupe Togotélécom, elle est dotée d’un capital social de 1 000 000 000 FCFA et est garante de l’efficacité du groupe dont elle définit les orientations stratégiques. Elle fixe les objectifs et contrôle les résultats des filiales qu’elle détient à 100%.