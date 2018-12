Afrique du Sud: le milliardaire Patrice Motsepe fait don de 250 millions $ pour soutenir la réforme agraire

(Agence Ecofin) - La première fortune noire en Afrique du Sud, Patrice Motsepe (photo), s’est engagé, le 2 décembre, à faire don de 3,5 milliards de rands (250 millions dollars), pour soutenir le programme de réforme agraire que le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre.

Le patron de la compagnie minière African Rainbow Minerals a fait cette annonce lors du «Global Citizen Festival-Mandela 100», qui commémore le centenaire de la naissance de Nelson Mandela.

«Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour faire en sorte que le processus de réforme agraire en cours aboutisse à la mise en place d'un territoire doté du soutien et des compétences nécessaires mis à la disposition des Noirs vivant dans les zones rurales. En tant que famille Motsepe, nous allons contribuer à hauteur de 3,5 milliards de rands pour soutenir le processus de réforme agraire dans notre pays.», a déclaré Patrice Motsepe, dont la fortune a été estimée à 2 milliards de dollars par le magazine Forbes.

Les fonds qui seront débloqués via la Fondation Motsepe, financeront essentiellement des programmes de développement des compétences dans les communautés rurales.

A l'approche des prochaines élections générales en 2019, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé de suivre son parti, le Congrès national africain (ANC), dans sa volonté de modifier la Constitution pour autoriser l’expropriation sans compensation des terres arables détenues par les fermiers blancs et leur redistribution en faveur de la majorité noire et pauvre du pays. Le but est, selon lui, de «réparer l'injustice historique grave» commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et l'apartheid, qui a pris fin en 1994.

Vingt-quatre ans après la fin de l’apartheid, environ 73% des terres arables du pays sont toujours contrôlées par des fermiers blancs.

