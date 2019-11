Zambie : IDC dément toute intention de vente de Zamtel

(Agence Ecofin) - Selon Industrial Development Corporation (IDC), l’opérateur historique des télécommunications Zamtel n’est pas en vente. La société d'Etat chargée des investissements commerciaux du gouvernement zambien, qui détient 100 % de Zamtel, a tenu à faire cette précision suite aux nombreuses nouvelles faisant état de négociations avec l’indien Bharti Infratel. Son directeur général, Mateyo Kaluba (photo), a souligné qu’aucune discussion n’a été engagée avec aucune entité, et qu’IDC reste engagé dans la transformation de Zamtel qui a déjà franchi une étape clé grâce à des produits et des services innovants.

Après de nombreuses années de difficultés financières, Zamtel voit à nouveau poindre la croissance grâce à ses investissements stratégiques engagés pour séduire davantage les populations. En 2017, elle a initié une opération de modernisation de son infrastructure télécoms, et aussi l'extension de son réseau en zone rurale. 280 millions USD ont été mobilisés à cet effet. Le 7 février 2019, Zamtel a lancé son service de paiement mobile et le Wi-fi gratuit dans les bus de la compagnie de transport public, suite à un partenariat avec Mazhandu Family Bus Services.

Le gouvernement zambien songe même à monter encore d’un cran pour proposer aux populations des services et produits télécoms de haute qualité. Le 16 avril 2019, Brian Mushimba, le ministre des Transports et des Communications, a déclaré que l’Etat réfléchissait sérieusement sur l’introduction de la 5G dans le pays et en a discuté avec Huawei, le partenaire technologique de l’opérateur historique.

C’est depuis 2012 que l’Etat zambien est seul à décider du sort de Zamtel, après avoir procédé à une nationalisation unilatérale de l’entreprise qu’il partageait avec des investisseurs libyens détenant 75 % des parts. Le gouvernement de Michael Sata avait justifié cette opération par des soupçons de corruption lors de la vente initiale.

