Le Nigérian Uduak-Joe Ntuk devient le premier Africain à occuper le poste de régulateur du secteur pétrolier californien

(Agence Ecofin) - En Californie, le gouverneur Gavin Newsom, a nommé l’ingénieur pétrolier nigérian Uduak-Joe Ntuk (photo), au poste de régulateur et superviseur des activités de pétrole, de gaz et de géothermie. Une première dans l’histoire de l’Etat le plus riche des Etats-Unis. Les différents responsables de ce secteur sensible de l’économie locale ont toujours été des Américains de souche.

Depuis les dix dernières années, Ntuk a occupé plusieurs postes de responsabilités dans le secteur pétrolier américain et son expérience dans le conseil pétrolier a permis à plusieurs compagnies de participer et de profiter de l’essor du schiste.

Un communiqué du Bureau du gouverneur Newsom a indiqué que Ntuk est « une valeur sûre » du secteur, dont le professionnalisme sera mis au service de nouvelles performances.

Avant ce poste, le nouveau régulateur californien était responsable de la surveillance des politiques pétrolières, des installations de stockage de gaz, des raffineries de pétrole et des contrats de concession de pipelines de la ville de Los Angeles, la deuxième plus grande ville de la fédération. Avant de rejoindre Los Angeles, il a travaillé pour plusieurs entreprises, dont Tyco, General Electric et Chevron.

« En tant que professionnel ayant de l'expérience dans les secteurs public et privé de l'énergie, il a fourni des conseils techniques utiles à différents services publics de notre pays », a déclaré le gouverneur.

Originaire de la ville portuaire de Calabar, dans l'Etat de Cross River, Ntuk a exprimé sa volonté de partager son expertise avec son pays pour y développer davantage l'industrie pétrolière. Des efforts sont en cours à cet effet pour élargir les possibilités de construire une relation mutuellement bénéfique entre la Californie et le Nigeria, rapporte Newsom.

Olivier de Souza