Gabon : dotée du portefeuille foncier de l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations peut désormais recourir au marché des capitaux

(Agence Ecofin) - Le gouvernement gabonais vient d’octroyer de nouveaux leviers à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Gabon, institution dirigée par Herman-Régis Nzoundou Bignoumba.

Sur présentation du ministre de l’Économie, le Conseil de ministres, tenu ce 2 octobre 2019, a entériné le projet de décret portant transfert, à titre gracieux, de l’ensemble des titres fonciers appartenant à l’État à la CDC ; à l’exception cependant de ceux affectés à l’usage des services publics de l’État, des collectivités locales et des forces de défense et de sécurité.

Selon le gouvernement, cette décision devrait permettre à la CDC de lever des fonds sur les marchés financiers national et international pour le compte de l’État du Gabon, en vue du financement des projets de développement.

Créée en 2011, la Caisse des dépôts et consignations du Gabon est un établissement public à caractère industriel et commercial. Placée sous la tutelle du ministère de l’Économie, elle a pour missions de mobiliser l’épargne réglementée et les fonds affectés et assure la sécurité de ces fonds. Elle délivre aussi les services financiers liés aux professions juridiques (notaires, avocats, huissiers, greffiers) et gère des avoirs en déshérence auprès d’institutions financières.

La CDC, en tant qu’investisseur et prêteur de long terme, procède à des investissements en capital dans les secteurs stratégiques et finance les infrastructures d’intérêt général prioritaires au Gabon.

Stéphane Billé