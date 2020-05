(Agence Ecofin) - Le 1er mai 2020, Milan Trojanovic, directeur de l’appui à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), a rendu public un nouveau communiqué dans lequel il annonce implicitement que les camionneurs camerounais sont à nouveau autorisés à entrer sur le territoire centrafricain.

Cette décision annule donc celle prise le 28 avril 2020 par la Minusca, et qui interdisait aux camionneurs camerounais d’entrer en RCA. « En raison de la situation d’urgence due à la pandémie du Convid-19, à compter de ce jour, aucun chauffeur ou tout autre passager en provenance du Cameroun ne sera permis d’entrer en République centrafricaine », avait annoncé la Minusa.

Dans le même temps, cette mission onusienne invitait les camionneurs camerounais à organiser leurs livraisons de cargo de sorte que les chauffeurs du côté de la Centrafrique puissent prendre le relai à la frontière entre le Cameroun et la RCA, pour acheminer le cargo à Bangui.

Cependant, cette décision, selon les termes du communiqué du 1er mai 2020, semblait concerner uniquement « le transport de marchandises de la Minusca par les entrepreneurs ». Mais, elle a fait le lit de « malentendus flagrants », selon Milan Trojanovic, au point d’être étendue à toutes les marchandises entrant en RCA à partir du Cameroun.

Aussi, le 1er mai, la Minusca a-t-elle été obligée d’annoncer l’annulation de ladite décision. « Toutes les questions qui y sont soulevées sont nulles et non avenues », écrit le directeur de l’appui à la Minusca dans le communiqué y relatif.

Et ce dernier de poursuivre : « en ce qui concerne le transport de marchandises de la Minusca, vous vous conformerez aux procédures, règles et règlements en vigueur convenus bilatéralement entre les gouvernements du Cameroun et de la République centrafricaine, pour la gestion des mouvements du secteur des transports à travers la frontière. Toute modification des procédures existantes émanera des deux gouvernements ».

Pour rappel, le corridor Douala (Cameroun)-Bangui (RCA) est desservi par un peu plus de 5 000 camions. L’accord entre les deux pays prévoit 60% de camionneurs camerounais et 40% de camionneurs centrafricains. Cependant, indique la Banque africaine de développement (BAD) dans une étude publiée en 2019, seulement cinq transporteurs centrafricains ont été comptabilisés. Ce qui signifie qu’il y a 4995 camionneurs de nationalité camerounaise qui ravitaillent le pays voisin en marchandises et autres denrées.

Selon les statistiques de la douane camerounaise, en dehors de la logistique de la mission de sécurisation de l’ONU, environ 55 milliards de FCFA de marchandises centrafricaines transitent par le Cameroun chaque année.

Brice R. Mbodiam