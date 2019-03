L’interconnexion de 1 068 km Ethiopie-Kenya construite avec l’appui de la BAD sera bientôt achevée

(Agence Ecofin) - Les habitants du Kenya, de la Tanzanie, de l’Ouganda et de l’Ethiopie pourront jouir d’un meilleur accès à l’électricité grâce à la construction de la ligne d’interconnexion électrique reliant le Kenya à l’Ethiopie. L’infrastructure s’étendra sur 1 068 km de ligne haute tension de 500 kV dont 473 km en Ethiopie et 631 km au Kenya. Elle reliera les installations électriques de Wolayta-Sodo en Ethiopie à celles de Suswa au Kenya et d’ici 2020, la ligne aura une capacité de transport de 2 000 MW.

La mise en place de ce projet a été possible grâce à la Banque africaine de développement qui a conduit la mobilisation des 1,26 milliard $ nécessaires. Le projet a été cofinancé par la BAD à hauteur de 338 millions $. 684 millions $ ont été fournis par la Banque mondiale et les gouvernements kényans et éthiopiens ont participé respectivement à hauteur de 88 millions $ et de 32 millions $.

Ce projet améliorera la fourniture de l’électricité dans la région en permettant à l’Ethiopie d’exporter une partie de sa production et en faisant du Kenya, la plateforme tournante du commerce énergétique dans la région.

Gwladys Johnson Akinocho