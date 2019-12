La Somalie s’est dotée de sa toute première stratégie nationale de développement des TIC

(Agence Ecofin) - Le Somalie s’est dotée de sa toute première stratégie nationale en matière de technologies de l’information et de la communication. Le document-cadre a été approuvé par le cabinet somalien. Il vient soutenir les objectifs de développement socioéconomique du pays, axés sur le pouvoir transformateur du numérique.

La stratégie nationale court sur cinq ans. Elle se focalisera sur l’amélioration de l’accès à la connectivité ; le coût de la connectivité et la couverture des réseaux ; l’infrastructure numérique nationale ; les contenus (médias locaux en ligne) ; les applications et services financiers ; le gouvernement électronique - Interconnexion du gouvernement et données ouvertes, services publics électroniques (administration électronique, santé en ligne, agriculture en ligne et éducation en ligne), etc.

L’élaboration de cette politique stratégique a bénéficié de l’appui technique de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Banque mondiale. Le ministère somalien des TIC et télécoms a souligné qu’elle a fait l’objet d’une consultation étendue aux acteurs locaux et internationaux du secteur des TIC et télécoms pour en garantir la qualité.

