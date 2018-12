le-ghana-sollicite-l-appui-de-la-banque-mondiale-pour-poursuivre-le-projet-e-transform

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Ghana, à travers son ministre de l’information, Kojo Oppong Nkrumah (photo), a sollicité l’appui de la Banque mondiale pour poursuivre le projet E-transform.

Lancée en 2013, l’initiative qui a comme objectif l’amélioration de la couverture des prestations de services publics et leur efficacité à l’aide des technologies de l’information et de la communication (TIC), doit prendre fin en 2020.

Au cours d’une rencontre avec Tim Kelly, le chef de la délégation de la Banque mondiale, par ailleurs spécialiste principal des politiques en matière de TIC auprès de l’Institution financière internationale, le 3 décembre 2018, le ministre de l’information a déclaré que le Ghana a actuellement besoin de réorganiser et d'améliorer les capacités du département des services d'information, ainsi que de l'unité de diffusion du ministère pour renforcer la communication gouvernementale.

D’après Kojo Oppong Nkrumah, le département des services d’information (ISD) a un potentiel immense, mais des années de négligence l’ont laissé inefficace, nécessitant un remaniement pour lui permettre de relever les défis actuels.

Aux sollicitations du Ghana, Tim Kelly a répondu que la Banque mondiale analysera attentivement la demande du ministère de l'Information et fournira le soutien nécessaire, si possible.

Le projet E-transform tourne autour de quatre composantes : l’amélioration d’un environnement favorable au gouvernement électronique et aux entreprises, l’appui à la mise à niveau du système national d’identification et des services de vérification en ligne, l’extension des applications pour améliorer la prestation de services dans les secteurs prioritaires et le support à la gestion de projet.