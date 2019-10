L’Ethiopie est en quête d’un conseiller pour élaborer la procédure de privatisation d’Ethio Telecom

(Agence Ecofin) - Le gouvernement d’Ethiopie a initié la seconde phase de préparation de la privatisation de l’opérateur historique Ethio Telecom. Après avoir confié à KPMG East Africa l’audit des actifs de l’entreprise, il est actuellement en quête d’un consultant pour piloter la procédure de privatisation depuis son élaboration jusqu’au choix final du nouvel actionnaire. Un avis d’appel d’offres a été lancé à cet effet, a dévoilé Eyob Tekalign (photo), le ministre des Finances.

L’entreprise retenue au terme de l’appel d’offres devra proposer un mode de privatisation, les conditions de base du processus de privatisation, assurer la préparation financière et comptable de la phase précédant la privatisation et recommander le pourcentage du capital à mettre en vente. Elle devra aussi procéder à une vérification juridique préalable, identifier les critères de sélection des soumissionnaires, faciliter la préparation des offres et aider à la sélection des partenaires et à la négociation.

Le conseil retenu devra commencer sa mission le 1er novembre 2019 en se basant sur la base des recommandations de KPMG East Africa.

Un comité de cinq membres a été formé pour évaluer les offres déposées. Sous la présidence de Beyene Gebremeskel, le directeur général de l’Agence de surveillance et d’administration des entreprises publiques, il est aussi composé de fonctionnaires issus du ministère des Finances et du personnel d’Ethio Telecom.

Selon le ministre des Finances, il est aussi prévu la recherche d’un conseiller pour superviser le processus d’entrée de deux opérateurs internationaux sur le marché télécoms éthiopien. Les deux nouveaux opérateurs devraient déjà être connus au 4e trimestre 2020 pour lancer leurs activités en même temps qu’Ethio Telecom, privatisé.

