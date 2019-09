Afrique du Sud : le PIB croît de 3,1% au deuxième trimestre, grâce au secteur minier

(Agence Ecofin) - Le produit intérieur brut (PIB) sud-africain a cru de 3,1% au deuxième trimestre 2019. Selon le directeur de l’Agence nationale de statistiques du pays, Risenga Maluleke, l’industrie minière a contribué de manière significative à cette croissance, tout comme le secteur manufacturier.

D’après les dernières données de l’agence, relayées mardi par Reuters, l’industrie minière a enregistré une croissance de 14,4%, en glissement trimestriel, alors que le secteur manufacturier a progressé de 2,1% et l’électricité de 3,2%. La bonne performance du secteur minier est attribuable à l’augmentation de la production de minerai de fer, de manganèse, de charbon, et de platine.

Le secteur minier est l’un des piliers de l’économie sud-africaine. Il traverse néanmoins, depuis plusieurs mois, une crise qui a atteint un pic vers la fin de l’année 2018. Confrontées à un certain nombre de problèmes incluant la hausse des coûts (électricité, salaires, infrastructures), les prix à la baisse, les troubles sociaux et les revendications ouvrières, certaines compagnies ont décidé de réduire leurs effectifs, dans le but de maintenir la rentabilité de leurs opérations.

En plus de tout cela, l’or qui a longtemps constitué une grande source de richesse pour le pays est sur une pente descendante, du fait, principalement, de l’épuisement des réserves.

