Kenya: les importations agroalimentaires ont atteint 2,5 milliards $ en 2018

(Agence Ecofin) - En 2018, le Kenya a dépensé 2,5 milliards $ dans les importations de produits agroalimentaires, d’après les données du Centre international du commerce (ITC).

Cette enveloppe qui équivaut à plus du double des recettes annuelles d’exportation de thé vient confirmer la dynamique croissante des achats enregistrés sur le premier semestre 2018. Sur cette période, les importations de produits alimentaires ont bondi de 12,5 %, franchissant pour la première fois le cap des 1 milliard $.

D’après l’ITC, le top 5 des produits importés était constitué par l’huile de palme, le blé, le riz, le sucre et le maïs. Globalement, les produits agroalimentaires représentent moins de 10 % des importations totales de marchandises du Kenya.

D’après l’exécutif, les achats de produits agricoles sur le marché mondial ont progressé en moyenne de 10 % par an entre 2006 et 2016 alors que les exportations n’ont évolué que de 2 % par an sur la même période.

Espoir Olodo