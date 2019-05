Tunisie: le ministère des Finances a lancé un ensemble de nouveaux services numériques destinés aux citoyens et aux entreprises

(Agence Ecofin) - Le 02 mai 2019, le ministère des Finances de Tunisie a introduit un ensemble de nouveaux services numériques destinés à faciliter le paiement de factures, taxes et autres impositions par les citoyens et les entreprises. Cet ensemble de nouveaux services numériques, lancé par le ministère des Finances, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de l’usage de l’argent en espèces, au profit des paiements électroniques, plus rapides et qui préservent les contribuables des tracasseries administratives.

Désormais, les usagers pourront par exemple régler leurs amendes de circulation routière depuis leur téléphone ou par Internet. Idem pour les taxes. Les contribuables pourront aussi, par SMS, consulter leur situation fiscale ainsi que leurs amendes en cours. Selon Salah Meddeb, le directeur général du Centre informatique au ministère de Finances, une plateforme interactive qui permet de s’informer des situations fiscales et des éventuelles amendes de circulation, dans le cadre des campagnes de la direction de la fiscalité, visant à améliorer le recouvrement des impôts auprès des citoyens et des entreprises , a déjà été réalisée.

Au niveau des recettes des finances, 104 terminaux de paiement électronique (TPE) ont déjà été déployés. Le système qui sera progressivement généralisé à l’ensemble du pays permettra aux contribuables de payer leurs factures en utilisant leurs cartes bancaires. Salah Meddeb a indiqué qu’une mise à jour du système informatique « Rafik » a d’ailleurs déjà été effectuée pour faciliter ce mode de règlement. Un accord a été conclu le 02 mai 2019 entre le ministère des Finances, la Banque centrale et la Banque nationale agricole (BNA) pour une bonne coordination de ces TPE.

Ridha Chalghoum, le ministre des Finances, a indiqué que ces nouveaux services ont été réalisés en collaboration avec la Banque centrale de Tunisie, la Société Monétique Tunisie et la BNA qui a été choisie à la suite d’une consultation nationale.