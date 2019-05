Liberia : le gouvernement et Hummingbird signent une convention minière de 25 ans pour développer l’or de Dugbe

(Agence Ecofin) - L’Etat libérien a conclu avec la compagnie minière Hummingbird Resources, une convention minière de 25 ans renouvelables pour le développement du projet aurifère Dugbe. L’accord, qui couvre une superficie de 2 000 km², a obtenu toutes les approbations nécessaires pour devenir immédiatement effectif.

Il définit un cadre à long terme pour la poursuite de l’exploration, les études de faisabilité, le développement, la production et finalement, la fermeture de cette mine de 4,2 millions d’onces. Les termes fiscaux comprennent une stabilisation des impôts et taxes pendant 15 ans (soit le maximum autorisé par la loi libérienne). En outre, le gouvernement obtient une participation gratuite de 10% dans le projet, et aura droit à une prime à la signature de 1,5 million $.

« La conclusion de l’accord de développement minéral est une étape importante pour Hummingbird et le Liberia. Hummingbird, avec cet accord en place, peut maintenant envisager de prendre les prochaines mesures à Dugbe dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes.», a déclaré le PDG, Dan Betts (photo).

Le projet Dugbe est le plus grand gisement aurifère du Liberia.

Louis-Nino Kansoun

