Tanzanie : le DG de Vodacom et plusieurs hauts cadres soupçonnés par la police d’usage frauduleux du réseau télécoms

(Agence Ecofin) - Hisham Hendi (photo), le directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile Vodacom Tanzanie et plusieurs hauts cadres de l’entreprise télécoms ont été auditionnés par la police le 3 avril 2019.

Selon un communiqué de l’opérateur télécoms, l’audition de ces membres de son personnel découle de soupçons d’usage frauduleux des équipements télécoms de l’entreprise.

La compagnie a indiqué « qu’aucune charge n’a été formellement retenue contre ces employés, mais nous avons été informés qu’ils pourraient comparaître devant le tribunal aujourd’hui ».

La situation que traverse le directeur général de Vodacom Tanzanie et plusieurs de ses collaborateurs révèle quelques similitudes avec celle vécue par le directeur général de MTN Uganda, Wim Vanhelleputte et quatre de ses directeurs de services, accusés d’activités subversives et expulsés du pays.

Expédié dans son pays d’origine en février dernier, le Belge avait subi le même sort que le Français Olivier Prentout, directeur marketing, la Rwandaise Annie Bilenge Tabura, responsable des ventes et de la distribution et la directrice du département MTN Mobile Money, l’Italienne Elsa Mussolini.

Vodacom Tanzanie est actuellement l’opérateur leader du marché télécoms tanzanien. Il détient près de 32 % de part de marché qui représente près de quarante millions de consommateurs. La société est en concurrence avec Tigo, Airtel, TTCL, Zantel, Halotel et Smart Telecom.