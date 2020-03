La Banque islamique de développement octroie €41,8 millions pour l'axe Boké-Québo, reliant les 2 Guinée ouest-africaines

(Agence Ecofin) - La République de Guinée a obtenu un montant de 41,8 millions d’euros de la Banque islamique de développement (BID) pour financer le projet de construction de la route Boké-Québo (tronçon Boké-Dabiss).

Selon le ministre guinéen des Travaux publics, Moustapha Naïté, le gouvernement « a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements pour l’acquisition des biens, pour des travaux et services connexes et des services de consultants nécessaires dans le cadre de ce projet ».

La route Boké-Québo fait partie du corridor transafricain N°7 Dakar-Lagos identifié comme l’épine dorsale du développement social et économique de la sous-région. Ce corridor est considéré comme l’une des priorités du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) de l’Union africaine et du Programme de facilitation des transports de la CEDEAO.

Financé par la Banque africaine de développement (BAD) et l’Union européenne (UE) à hauteur de 87 millions d'euros, ce projet consistera à l’aménagement et au bitumage de 112 km de routes dont 87 km en Guinée et 25 km en Guinée-Bissau, selon les normes standards de la CEDEAO. Le chantier est prévu pour durer quatre ans.

Il est également prévu la construction d’un pont en béton précontraint de 140 m de long sur le fleuve Tinguilinta, ainsi que des aménagements et mesures connexes constitués d’infrastructures socioéconomiques et marchandes, de pistes, de forages et d’appuis aux groupements de femmes et des jeunes, notamment pour la valorisation de la noix de cajou.

Une fois terminée, cette route va contribuer au renforcement de l’intégration et du commerce sous régionaux. En plus du désenclavement extérieur de la Guinée et de la Guinée Bissau, cet axe permettra de réduire les délais de traversée du fleuve Cogon.

Romuald Ngueyap

