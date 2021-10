Kenya : le gouvernement approuve la réduction des tarifs de l’électricité de 33 %

(Agence Ecofin) - Au Kenya, des réformes sont en cours pour assurer la fourniture d’électricité au plus grand nombre à un coût abordable. Pour y parvenir, les autorités entendent s’appuyer sur de solides performances financières afin d’assurer aux utilisateurs, une baisse du montant des factures.

Le gouvernement kenyan a approuvé une proposition de la compagnie d’électricité KPLC de réduire le montant des factures d’électricité de 33 % à partir de décembre. Le président Uhuru Kenyatta a accueilli favorablement cette proposition après avoir examiné un rapport soumis par un groupe de travail présidentiel sur la révision des accords d’achat d’électricité.

Avec cette réduction, les tarifs pour les consommateurs passeront d’une moyenne de 0,22 $ par kilowattheure à 0,14 $ par kilowattheure, soit environ deux tiers du tarif actuel. Le groupe de travail, présidé par John Ngumi, président du Conseil d’administration de la Kenya Pipeline Company, a suggéré que tous les contrats d’achat d’électricité en cours soient annulés.

La Kenya Power and Lighting Company (KPLC) devra à l’avenir jouer un rôle de premier plan dans la formulation des accords d’achat d’électricité avec les producteurs indépendants, conformément au nouveau cadre proposé par le groupe de travail. De même, la société devra entreprendre un audit des pertes d’approvisionnement et de système dues aux fiouls lourds.

En outre, le groupe de travail mis en place par le président kenyan recommande que la KPLC prenne la tête de la formulation et de l’exécution des contrats d’achat d’électricité (PPA) pour le plan de développement de l’électricité à moindre coût. La société devra mettre en place des cadres de diligence raisonnable et de gestion des contrats pour l’acquisition et la supervision des PPA, conformément aux projets fournis par le groupe de travail.

Conformément à l’impératif constitutionnel de transparence dans le secteur public, les rapports annuels de la KPLC devraient inclure les noms et les propriétaires effectifs de tous les IPP avec lesquels elle a des accords contractuels. Le groupe de travail suggère en outre que l’entreprise institue des prévisions de demande et de production sur un et cinq ans et des modèles associés.

Gwladys Johnson Akinocho

