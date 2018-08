Pour l’IFC, « la vision du Togo, pour ce qui est de l’accès universel à l’énergie, est une première en Afrique »

(Agence Ecofin) - IFC, institution du Groupe de la Banque mondiale en charge du secteur privé, a annoncé son soutien à l’exécution de la stratégie nationale d’électrification du Togo qui vise à fournir un accès universel à une énergie moderne d’ici à 2030.

La stratégie offre une feuille de route pour faire face aux obstacles à l’extension du réseau d’électrification au Togo, notamment dans les régions reculées, et prévoit de recourir à des sources d’énergie alternatives, notamment le off-grid.

Cette stratégie prône également la mise sur pied de projets d’investissement privé, commercialement viables. Elle encourage les partenariats publics privés et recommande d’identifier où les financements publics et les financements mixtes peuvent être le plus efficacement alloués.

Aujourd’hui, au Togo, seulement 40 % de la population a accès à l’électricité. Ce chiffre chute à moins de 10 % en zone rurale.

La nouvelle stratégie a été validée lors d’une rencontre de haut niveau sous l’égide du Premier ministre togolais, Komi Sélom Klassou. Ségolène Royal, Envoyée spéciale du président français auprès de l’Alliance solaire internationale, a également apporté son soutien à cette stratégie.

Selon Ronke-Amoni Ogunsulire, Représentante d’IFC pour le Togo, « la vision du Togo pour ce qui est de l’accès universel à l’énergie est une première en Afrique, notamment parce qu’elle intègre des solutions hors-réseau et s’appuie sur le secteur privé. Elle permet au gouvernement de créer des marchés en identifiant les zones à fort potentiel pour l’installation de mini-réseaux et de kits solaires et en créant un environnement qui attirera sur le marché togolais des opérateurs de premier ordre en matière de fourniture d’accès à l’énergie.»

La réforme du cadre règlementaire est en cours. Elle devrait permettre d’organiser un premier appel d’offres pour l’installation de 60 mini-réseaux solaires avant la fin de 2020. Ces installations permettront de connecter 10 000 foyers sous la forme d’un partenariat public privé qui servira de référence et pourra être répliqué ultérieurement.