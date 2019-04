Avec un nouveau versement de 19 millions $ à Dana Gas, l’Egypte se rapproche de son objectif zéro dette gazière

(Agence Ecofin) - Lundi, Dana Gas, la plus grande société gazière du Moyen-Orient, a reçu un chèque de 19 millions de dollars du gouvernement égyptien. Une somme qui couvre les achats de gaz du Caire auprès de la firme qui produit le combustible dans plusieurs bassins du pays.

Un communiqué de Dana Gas indique que 9 millions de dollars sur l’enveloppe totale sont relatifs à la vente d'une cargaison de condensat du champ El Wastani.

En mai et décembre 2018, Le Caire avait versé respectivement 40 millions et 20 millions de dollars à Dana Gas, dans le but de réduire sa dette gazière qui s’élevait, en décembre dernier, à 140 millions de dollars, soit son plus bas niveau depuis 2011.

Il faut rappeler que l’objectif du gouvernement est de s'acquitter de l'intégralité de la dette gazière nationale avant la fin de cette année.

Dana Gas possède des actifs d'exploration et de production en Egypte, dans la région du Kurdistan irakien (KRI) et aux Emirats arabes unis, avec des réserves de 2P dépassant un milliard de bep et une production moyenne de 63 050 bep par jour en 2018.

Olivier de Souza

