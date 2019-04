L'Algérie a un nouveau ministre de l'Energie

(Agence Ecofin) - Dimanche, le remaniement ministériel opéré par Noureddine Bedoui, le nouveau Premier ministre algérien, a emporté Mustapha Guitouni, jusque-là ministre de l’Energie. Ce dernier sera remplacé par Mohamed Arkab (photo), le patron de la société publique d’électricité et de gaz, Sonelgaz.

Mustapha Guitouni occupait le fauteuil de ministre de l’Energie depuis le 25 mai 2017. Il était précédemment le patron de Sonelgaz qu’il a rejoint en 1970.

Ce remaniement ministériel est l’une des propositions faites par le président Abdelaziz Bouteflika pour essayer de sortir le pays de la crise actuelle qui dure depuis le 22 février. Au total, le nouveau gouvernement compte 27 membres dont six sont de l’ancienne équipe.

Né en 1966, Mohamed Arkab est ingénieur en mécanique, spécialisé dans les sciences énergétiques et fin connaisseur du secteur énergétique algérien. En 2010, il a dirigé la Compagnie de l’Engineering de l’électricité et du gaz (CEEG), filiale du Groupe Sonelgaz. Il a conduit entre autres, les programmes quinquennaux de distribution publique de gaz, les ouvrages de transport du gaz à travers tout le pays et la réalisation des premiers projets solaires et éoliens de Sonelgaz.

Le nouveau responsable aura également à cœur de relancer et de poursuivre les négociations concernant le gaz de schiste avec les compagnies internationales. Les pourparlers sont suspendus actuellement en raison de la protestation en cours dans le pays.

Olivier de Souza