Cameroun : à ce jour 31 entreprises sont autorisées à s’installer dans la zone logistique du Port de Kribi

(Agence Ecofin) - Le Port autonome de Kribi (PAK), entré en activité en mars 2018 dans le Sud-Cameroun, informe qu’elle a déjà traité des 208 demandes émises par des entreprises pour sa zone logistique, pour une surface sollicitée de 4 138,9214 ha.

À date, indique le PAK, 31 autorisations d’occupation temporaire (AOT) ont été délivrées pour une surface cumulée de 123,9151 ha. Sur le terrain, suivant les AOT accordées, l’occupation des parcelles est progressive. Parmi les entreprises ayant achevé les travaux d’aménagement, figure en bonne place Atlantic Cocoa Corporation (ACC), dont l’usine de production se dresse au cœur de la zone industrielle.

« Les essais à vide des machines ont été faits et l’on n’attend réellement plus que le lancement officiel des activités de transformation de cacao. Installation également achevée pour IHS (télécommunications) dont le fonctionnement a débuté depuis peu », se félicite le PAK.

Au titre des travaux de construction en cours, il y a le plus gros des bénéficiaires d’AOT tels que : Cemtech Industries Cameroun (cimenterie) ; Société industrielle de construction d’appareils électroménagers et de climatiseurs ; BTL (Bolloré Transport Logistique); Tractafric ; Ocean Shipping and Logistics Company S.A; KIS (Kribi Island Service) et Sepbc (Société d’exploitation des parcs à bois du Cameroun).

La direction de l’aménagement et de l’environnement du PAK collabore par ailleurs avec une dernière catégorie d’entreprises, dont les dossiers techniques d’aménagement sont en cours de réalisation. Il s’agit notamment de Color Ceramica Sarl ; APM (Agence de Prestations Maritimes SA) et Scie Emergence.

Sylvain Andzongo