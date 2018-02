Le Rwanda, champion de la mise en œuvre des engagements de Malabo de 2014 (rapport)

(Agence Ecofin) - Le Rwanda est le pays africain qui met le plus en œuvre ses engagements pris en 2014, dans la capitale équato-guinéenne, Malabo. C’est ce qu’indique un rapport publié en marge du 30ème sommet de l’Union africaine (UA), qui s'est tenu du 22 au 29 janvier 2018, à Addis-Abeba.

D’après le document intitulé « Inaugural Biennial Report on the Implementation of the Malabo Declaration », le pays possède le score le plus élevé du continent (6,1 sur une échelle de 10) en ce qui concerne le respect des 7 objectifs de la feuille de route.

Il s’agit, entre autres, de l’accroissement des investissements dans l’agriculture, de l’éradication de la famine et de la promotion du commerce intra-africain des produits et services agricoles, d’ici 2025.

Au-delà de cette performance solitaire, le rapport indique qu’à l’échelle du continent, la réalisation des ambitions reste encore une longue marche. En effet, estime l’UA, seulement 10 pays ont alloué 10% de leur budget public au secteur agricole, sur la période 2015-2016.

Espoir Olodo