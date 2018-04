Afrique du Sud: 3 200 personnes ont rejoint le Club des millionnaires en 2017

(Agence Ecofin) - Quelques 3 200 personnes ont rejoint le Club des millionnaires en Afrique du Sud en 2017, selon un rapport publié le 4 avril par le cabinet de recherche britannique New World Wealth. La Nation Arc-en-ciel comptait en effet 43 600 individus fortunés (High net worth individuals/HNWI), à fin de l’année 2017 contre 40 400, une année auparavant.

D’après l’étude intitulée «South African Wealth Report 2018», ces personnes détenant un patrimoine d'au moins un million de dollars, hors résidence principale, ont vu leur fortune cumulée passer de 284 milliards de dollars à fin 2016 à 306 milliards au 31 décembre de l’année écoulée.

L’Afrique du Sud comptait par ailleurs, 2 200 multimillionnaires (individus disposant d’actifs nets de 10 millions de dollars américains ou plus) et 5 milliardaires. La richesse privée totale s’élève à environ 722 milliards de dollars tandis que la moyenne de richesse par habitant, s’établit à 12 900 dollars.

New World Wealth précise dans ce cadre que la croissance du nombre des individus fortunés et la hausse de leur fortune cumulée durant l’année écoulée, s’expliquent notamment par la hausse du rand sud-africain ainsi que par l’essor de la banque privée dans le pays et les bonnes performances du Johannesrburg Stock Exchange, dont le principal indice (JSE all shares) a progressé de 30% en dollar en 2017.

Le cabinet de recherche s’attend à ce que le nombre des HNWI sud-africains enregistre une hausse de 28% durant la prochaine décennie, pour atteindre 56 000 individus fortunés à l’horizon 2027.

Lire aussi:

21/04/2017 - Les pays africains qui enregistreront la plus forte croissance en nombre de millionnaires d'ici 2026, selon New World Wealth

22/08/2016 - L’Afrique du Sud compte 38 500 millionnaires ayant une fortune cumulée de 159 milliards $

09/05/2016 - Les pays africains ayant attiré le plus de millionnaires entre 2007 et 2015, selon le cabinet New World Wealth

04/04/2017 - L’Afrique compte 145 000 millionnaires possédant 800 milliards $, selon New World Wealth et AfrAsia Bank