Six Africains figurent dans le Top 10 mondial des milliardaires noirs en 2018, selon Forbes

(Agence Ecofin) - Six Africains figurent dans le Top 10 des milliardaires noirs dans le monde en 2018, selon un classement publié par le magazine américain Forbes.

Le tycoon nigérian Aliko Dangote (photo) reste l’homme noir le plus riche au monde avec une fortune estimée à 14,1 milliards de dollars. Le patron de Dangote Cement est talonné par son compatriote Mike Adenuga, dont la fortune s’élève à 5,3 milliards de dollars. Isabel dos Santos, la fille de l’ex-président angolais José Eduardo dos Santos, occupe la troisième marche du podium à l’échelle africaine et la 5è position à l’échelle mondiale (derrière les Américains Robert Smith, Oprah Winfrey), avec 2,6 milliards de dollars.

Avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars, le Sud-africain Patrice Motsepe, patron de la firme d’investissement African Rainbow Capital (ARC), arrive au quatrième rang à l’échelle continentale (6è rang mondial). Il est suivi par la nigériane Folorunsho Alakija qui possède une fortune de 1,7 milliard de dollars.

Le magnat des télécommunications et philanthrope zimbabwéen Strive Masiyiwa rejoint le club des milliardaires noirs (1,39 milliard de dollars), et devient la première personne de ce pays d'Afrique australe à posséder une fortune à dix chiffres. Il se classe au 6è rang en Afrique et à la 9è place à l’échelle mondiale.

Le milliardaire britannique d’origine soudanaise Mohammed Ibrahim (1,18 milliard de dollars) ferme, quant à lui, le Top 10 des Noirs les plus riches au monde.

A noter que le milliardaire saoudien né en Ethiopie Mohammed Al-Amoudi, dont la fortune s’élevait à 8,4 milliards de dollars en 2017, ne figure pas dans l’édition 2018 du classement des milliardaires noirs étant donné que Forbes n’a pas pu évaluer la fortune des milliardaires saoudiens, dont plusieurs sont visés dans une «opération anticorruption», lancée par le prince héritier Mohamed Ben Salman.

Voici le Top 10 des milliardaires noirs dans le monde :

Aliko Dangote : 14,1 milliards de dollars (Nigeria)

Mike Adenuga : 5,3 milliards de dollars (Nigeria)

Robert Smith : 4,4 milliards de dollars (Etats-Unis)

Oprah Winfrey : 2,7 milliards de dollars (Etats-Unis)

Isabel dos Santos : 2,6 milliards de dollars (Angola)

Patrice Motsepe : 2,5 milliard de dollars (Afrique du Sud)

Folorunsho Alakija : 1,7 milliard de dollars (Nigeria)

Michael Jordan : 1,65 milliard de dollars (Etats-Unis)

Strive Masiyiwa : 1,39 milliard de dollars (Zimbabwe)

Mohammed Ibrahim : 1,18 milliard de dollars (Royaume-Uni)

