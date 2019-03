Egypte: le gouvernement désire explorer l’option de la géothermie pour son secteur électrique

(Agence Ecofin) - En Egypte, le département de l’énergie a instruit celui des investissements et de la coopération internationale pour la recherche de fonds pour le financement de l’élaboration d’une carte d’énergie géothermique pour le pays.



“Nous reconnaissons être en retard en termes d’exploitation de notre potentiel d’énergie géothermique. Nous voudrions donc identifier les aires où le développement de ce type d’énergie sera possible, et ceci, en étroite collaboration avec le ministère des hydrocarbures et des ressources minérales.” a affirmé Mohammed Moussa Omran, le secrétaire à la recherche et à la planification du ministère de l’énergie.



Ce développement de ce type d’outils entre dans le cadre des actions menées jusque-là par le pays pour lancer des projets d’énergieS renouvelables.

“Nous avons lancé avec succès la centrale solaire de Benban à Aswan qui sera opérationnelle, d’ici à la fin du premier semestre 2019. Ce projet est un modèle de mobilisation des institutions financières internationales, du Fonds vert climat et du secteur privé autour d’un projet ”, a affirmé le responsable.

L’Egypte s’est donné pour objectif de produire 20% de son énergie grâce au renouvelable, d’ici à 2022, et de faire passer cette part à 40%, d’ici à 2035.

Gwladys Johnson Akinocho