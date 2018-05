Le Kenya offre un accompagnement technique pour le développement de la géothermie en Djibouti

(Agence Ecofin) - Le Kenya apportera un appui technique au Djibouti dans le développement des énergies renouvelables, principalement la géothermie. C’est ce qui ressort de la visite effectuée dans le pays par Ismael Omar Guelleh, le président djiboutien.

« Le Kenya et Djibouti sont des partenaires stratégiques et cette visite nous permettra d’accroitre notre coopération, plus spécifiquement dans le secteur énergétique. A ce propos, nous mettrons un accent particulier sur le renouvelable dont nous avons une grande expérience au Kenya. Grâce à nos investissements dans la géothermie par exemple, nous avons permis une réduction importante de notre facture énergétique.», a affirmé Rebecca Miano, la directrice exécutive de la Kenya Generation Company (KenGen).

La géothermie est devenue depuis peu, la première source énergétique du Kenya en lui fournissant 50% de sa consommation, soit plus de 500 MW.

C’est cette expérience que désire répliquer Djibouti qui a un potentiel géothermique estimé à plus de 1 000 MW.

Gwladys Johnson Akinocho