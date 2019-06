Une société nigériane va exploiter une usine de GPL et de GNC en Egypte

(Agence Ecofin) - La société nigériane Rungas Industries a signé un accord avec le gouvernement égyptien pour produire et distribuer du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel comprimé (GNC). La valeur du contrat n’est pas encore connue.

Les produits seront exportés d'Egypte vers les pays arabes voisins et desserviront les marchés d'Afrique du Nord et de l'Est.

Le gouvernement égyptien a déjà alloué 28 000 mètres carrés de terrain à Alexandrie et débloqué pour la phase initiale du projet une enveloppe de 30 millions de dollars. L'usine produira 200 000 bouteilles composites de GPL à usage domestique et 130 000 bouteilles de GNC pour véhicules et automobiles.

Rungas travaillera en collaboration avec le Portugais Amtrol-Alfa Worthington pour fournir la technologie et le savoir-faire technique nécessaires à la mise en place de l'unité de production.

L’Egypte veut s’appuyer sur sa production de gaz en amont pour devenir une plaque tournante de l’énergie dans la région. Le pays a élaboré une politique particulière pour l’expansion du GNC sur le marché énergétique.

Olivier de Souza