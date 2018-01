Côte d’ivoire : 50 bus alimentés au gaz naturel rejoindront bientôt la flotte de la Sotra

(Agence Ecofin) - Le constructeur italien, Iveco livrera bientôt 50 bus de sa gamme Crealis GNV, alimentés au gaz naturel, à la société des transports abidjanais (Sotra). L’annonce a été faite en fin de semaine dernière par l’entreprise basée à Turin. C’est aussi la première fois qu’Iveco entre sur le marché africain.

Ces bus, précise un communiqué, font partie d’une plus vaste acquisition prévue de 450 bus dont 400 du modèle Crossway LE, toujours alimentés au gaz naturel. Les 50 bus dont la date de livraison n’a pas été annoncée, sont longs de 18 mètres et desserviront l’ensemble de la ville d’Abidjan tout en offrant davantage de confort et de services aux usagers.

« La conclusion de ce contrat valorise une fois de plus l'excellence de notre offre et notre expertise en matière d'autobus fonctionnant au gaz naturel. C'est également une victoire pour l'ensemble de la filière du gaz naturel, qui nous rend capables de répondre aux attentes des villes. », s’est réjoui Sylvain Blaise, Vice-Président d'Iveco, chargé d'Iveco Bus.

A Abidjan, cette nouvelle flotte de bus permettra entre autres, la réduction des émissions de CO 2 de 10 à 15% et un niveau d’émissions de particules proche de zéro.

