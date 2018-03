L’industrie cimentière de Dangote en Tanzanie s'apprête à tourner au gaz naturel

(Agence Ecofin) - Dangote Cement Industries (DCI), le plus gros producteur de ciment de la Tanzanie, a annoncé que son usine de trois millions de tonnes par an, située à Mtwara, à 400 km au Sud de la capitale Dar es Salaam, ne fonctionnera bientôt plus au diesel, mais au gaz naturel. Pour cela, les activités de production y ont été temporairement suspendues pour permettre la conversion des installations énergétiques.

A en croire Carl Franklin, le responsable chargé de la communication de DCI, « l’usine est fermée depuis deux semaines et les nouvelles turbines à gaz tourneront plus tard ce mois-ci ou en avril», rapporte Natural Gas World.

Début 2016, les responsables de DCI ont déploré la cherté du diesel pour faire fonctionner l’usine. Ils ont, peu de temps après, rencontré le président tanzanien John Magufuli pour négocier l’achat de la production gazière directement obtenue des puits en production, sur le territoire, dans lesquels la société publique du pétrole (TPDC) détient des parts.

Depuis, les négociations se sont poursuivies et ont permis à DCI d’annoncer en août 2017, qu'il investirait 90 millions de dollars pour construire une centrale électrique alimentée au gaz. Lequel gaz sera acheté auprès de la TPDC.

La firme détenue par Aliko Dangote, avait aussi annoncé que la nouvelle centrale entrerait en service un mois plus tard, mais cette échéance n’a pas été respectée et les raisons du report à mars 2018 n’avaient pas été expliquées.

L’usine de production de ciment a été mise en service en décembre 2015.

Olivier de Souza