Mozambique : combats en cours entre armée et insurgés islamistes autour des installations de GNL d’Exxon Mobil

(Agence Ecofin) - L’armée mozambicaine affronte depuis lundi les insurgés islamistes d’Al Sunnah dans la ville de Mocimboa da Praia, proche des installations de la future usine de liquéfaction d’Exxon Mobil. Selon Bernardino Rafael, le patron de la police mozambicaine, ce sont les islamistes qui ont lancé les hostilités en attaquant tôt le matin une caserne de l’armée dans la ville du nord du pays, blessant ainsi des dizaines de personnes.

« Mocimboa da Praia est actuellement une zone de combat active. L’armée fait tout ce qu’elle peut pour rétablir la sécurité. Nous demandons aux populations de rester loin des zones de combats », a affirmé Rafael.

Le bras de fer entre les insurgés et Maputo dure depuis 2017 et a déjà fait plus de 900 morts. Si aucune revendication n’a été faite par le Groupe, on voit clairement transparaître une volonté de fragiliser l’industrie naissante du gaz naturel. De nombreuses questions demeurent sur l’origine et les réelles motivations d’Al Sunnah.

Le gouvernement qui communique très peu sur la situation parait débordé par ces attaques et travaille à embaucher des entreprises de sécurité privée pour contrecarrer l’offensive islamiste.

Olivier de Souza

