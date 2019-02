Mozambique : attaque armée sur les installations de liquéfaction de gaz naturel d’Anadarko  

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, quinze hommes non identifiés ont attaqué hier, un groupe de travailleurs sur le site de construction de l’usine de liquéfaction de gaz naturel d’Anadarko. Selon la presse locale, quatre personnes ont été blessées dans l’attaque.

Si l’attaque n’a pas été revendiquée, les extrémistes musulmans d’Al Shabaab ont, à plusieurs reprises, menacé le projet et multiplié les attaques contre les populations de la région ces dernières semaines. Le mois dernier, les habitants de la province de Cabo Delgado ont manifesté pour demander la suspension des activités de construction après une énième attaque qui a fait 15 morts et une dizaine de blessés.

Cette attaque marque néanmoins, la première action contre le projet. Selon NGW, cette agression ne facilitera pas les efforts d'Anadarko pour mettre en place le financement et ne favorisera pas non plus la confiance des investisseurs.

Olivier de Souza

