Zimbabwe : Invictus signale un potentiel de 3,9 milliards de pieds cube de gaz sur son prospect de Mzarabani

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, la firme exploratoire australienne Invictus Energy a déclaré que son prospect de Mzarabani dans le Nord du Zimbabwe possède au moins 3,9 milliards de pieds cube de gaz sur le prospect de Mzarabani. Ceci est une estimation prospective.

Un potentiel qu’elle a qualifié de « vraiment stupéfiant » à la suite de la publication du rapport indépendant de Netherland, Sewell and Associates, Inc. (NSAI).

Par ailleurs, 181 autres millions de barils de condensat (moyenne brute sans risque), ont été déclarés récupérables sur le périmètre.

« Le potentiel de classe mondiale du projet Mzarabani a été confirmé par un rapport indépendant de Netherland, Sewell and Associates, Inc. (NSAI) qui estime à 3,9 milliards de pieds cube de gaz et 181 millions de barils de condensat (moyenne brute sans risque), la taille de la cible principale Upper Angwa dans la seule propriété Mzarabani. Cela nous place dans un champ potentiellement géant.», a déclaré Scott Macmillan, le patron d’Invictus.

Invictus a, par ailleurs indiqué qu'elle prévoit de forer un puits d'exploration sur la zone à la mi-2020, investissant 20 millions de dollars dans le processus.

Olivier de Souza

