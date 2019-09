En 2018, l’industrie pétrolière a brûlé du gaz naturel pour l’équivalent de 16,4 milliards de dollars

(Agence Ecofin) - Selon une étude de la société écossaise d’analyse de données Brainnwave, la valeur du brûlage de gaz naturel dans le monde, a atteint un record de 16,4 milliards de dollars, l’année dernière.

Cela est dû à une hausse de 3,2 % du niveau de gaz torché entre 2017 et 2018 à 145 milliards de mètres cubes et à une hausse du prix du gaz l’année dernière. Ce dernier a atteint un pic de 4,38 $/MBTU, son plus haut niveau en quatre ans.

« Le brûlage à la torche est un problème environnemental majeur, mais c’est aussi un problème commercial », a déclaré Steve Coates, PDG de Brainnwave.

Les pays qui ont le plus brûlé du gaz à la torche en 2018 sont la Russie, l’Irak, l’Iran et les États-Unis pour un total de 70 milliards de mètres cubes, ce qui est suffisant pour chauffer 38 millions de foyers pendant un an. La société a rappelé que cette analyse a été faite à l’aide d’images satellites nocturnes provenant de données de radiomètres infrarouges.

Olivier de Souza

