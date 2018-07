Algérie : Eni et Sonatrach veulent faire du bassin de Berkine un important pôle gazier

(Agence Ecofin) - Mardi, le producteur italien de pétrole et de gaz, Eni, et la société publique algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, ont signé un accord qui vise à faire du bassin de production de Berkine un important hub de production et d’exportation du gaz naturel. Ceci, à partir des périmètres existants (les blocs 403 et 405b) en construisant un gazoduc de 180 km pour relier la production des deux sites.

Le contrat a été signé à Milan, en Italie, au siège d’Eni. « C'est une nouvelle étape dans l'expansion stratégique de nos activités en amont en Algérie et dans la renégociation des contrats d'approvisionnement en gaz à long terme d'Eni », a commenté le PDG d'Eni, Claudio Descalzi.

Toujours dans le cadre de leur accord de Milan, les deux entreprises ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la pétrochimie, des énergies renouvelables, des projets offshore en Algérie et d'autres opportunités qu’offre le secteur.

Par ailleurs, les deux parties ont avancé dans les négociations concernant le renouvellement des contrats d’approvisionnement à long terme d’Eni en Algérie. Le contrat en cours arrivera à expiration l’année prochaine.

Eni est présente en Algérie depuis 1981 et affirme avoir une production de plus de 100 000 barils équivalent pétrole par jour, ce qui en fait le principal acteur international du pays.

Olivier de Souza