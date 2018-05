Cameroun : un 2ème tanker en route pour Kribi, en vue d’assurer le chargement de la 2ème cargaison de gaz naturel liquéfié du pays

(Agence Ecofin) - Le Golar Maria, un navire d’une capacité de 146 000 m3, construit en 2006, accostera au port en eau profonde de Kribi, dans la région du Sud du Cameroun, le 26 mai 2018. Affrété par la société russe Gazprom Marketing & Trading (GM & T), acheteur exclusif du gaz naturel liquéfié camerounais, sur une période de 8 ans ; ce navire va lancer les opérations de chargement de la 2ème cargaison de gaz naturel liquéfié produit au large de Kribi, à partir de l’unité flottante Hilli Episeyo

Le premier chargement, révèle le journal en ligne britannique TradeWinds, a eu lieu entre le 30 avril et le 1er mai 2018, à bord du Galicia Spirit, un navire d’une capacité de 138 000 m3 construit en 2004. En réalité, il s’est agi de la première phase de ce premier chargement, le Galicia Spirit étant retourné à Kribi ces derniers jours, pour parachever son chargement, selon nos sources.

Cette première cargaison historique, dont l’exportation a été reportée en avril dernier, officiellement pour des raisons administratives, devrait être livrée, dans les prochains jours, à la société Petrochina, avec laquelle le Russe Gazprom Marketing & Trading aurait conclu un contrat, apprend-on de sources autorisées.

Premier bailleur de fonds du Cameroun depuis 2013, la Chine est en passe de devenir l’acheteur de la toute première cargaison de gaz naturel liquéfié produit au Cameroun, à partir de l’unité flottante de liquéfaction baptisée Hilli Episeyo, qui a fait du Cameroun le 2ème pays au monde à utiliser cette technologie, après une expérience pionnière lancée l’année dernière en Malaisie par la firme pétro-gazière brésilienne Petronas.

Dotée d’une capacité de production de 1,2 million de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, cette unité flottante appartenant à Golar LNG, vise à anticiper sur la production du gaz naturel liquéfié au Cameroun, en attendant la construction d’une usine de pied non loin du port en eau profonde de Kribi ; projet porté par la Société nationale des hydrocarbures(SNH) et le groupe pétro-gazier français, Perenco.

Investissement d’environ 700 milliards de francs Cfa, ce navire-usine produira également, environ 30 000 tonnes de gaz domestique, chaque année, ainsi que 5 000 barils de condensat par jour.

Brice R. Mbodiam

Lire aussi:

13-03-2018 - La 2ème unité flottante de liquéfaction du gaz naturel dans le monde entre en production au Cameroun

02-12-2015 - Cameroun: Gazprom Marketing devient off-taker exclusif du GNL au large de Kribi