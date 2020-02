Ghana : le gouvernement autorise Tullow Oil à brûler à la torche du gaz naturel

(Agence Ecofin) - Mardi, le producteur britannique de pétrole et de gaz Tullow Oil a déclaré avoir reçu une autorisation du gouvernement ghanéen approuvant sa demande de brûler du gaz à la torche lorsque cela est nécessaire, afin de « soutenir ses opérations de production en offshore ».

En l’absence de ce feu vert, la société n’avait pas d’autres choix que de réinjecter le gaz indésirable dans ses réservoirs, selon des accords initiaux conclus entre les deux parties. En effet, les obligations contractuelles de l’État envers certains fournisseurs de gaz tels que Eni ont actuellement rendu certaines livraisons de Tullow excédentaires.

De plus, face aux difficultés financières, opérationnelles et techniques qu’elle traverse actuellement, le processus de réinjection du gaz pourrait compromettre la stabilité de Tullow et peser sur la production, surtout dans un contexte marqué par la faiblesse des prix du gaz naturel.

« La société aura recours au brûlage à la torche lorsqu’elle ne sera pas en mesure d’expédier du gaz à terre afin de maintenir l’intégrité des champs Jubilee et TEN », a déclaré la société dans un communiqué publié mardi.

La production des nouveaux champs a permis à l’économie ghanéenne de se développer à un rythme parmi les plus rapides d’Afrique au cours des trois dernières années, indique Africa Business Communities.