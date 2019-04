Nigeria : Wärtsilä va installer une centrale électrique fonctionnant au GNL pour le compte du cimentier BUA

(Agence Ecofin) - L’énergéticien finlandais Wärtsilä a été choisi par le cimentier nigérian BUA Group pour installer une centrale à moteur (basée sur la technologie Smart Power Generation) d’une capacité de 48 MW et qui alimentera une nouvelle ligne de production de ciment à Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria. Cette centrale fonctionnera sans raccordement au réseau avec du gaz naturel liquéfié.

La centrale sera dotée de cinq moteurs Wärtsilä 34DF bi-carburants qui auront la possibilité de passer au mazout léger (LPFO) si nécessaire.

BUA vise en effet, un impact environnemental bien moindre que celui des usines électriques qui alimentent les deux lignes de production du ciment à Sokoto.

Les équipements de Wärtsilä devraient être livrés fin 2019 et la nouvelle ligne devrait être opérationnelle à la mi 2020.

Abdul Samad Rabiu, PDG de BUA, a déclaré : « Nous sommes connus pour la qualité de nos produits et services, et nous reconnaissons que Wärtsilä s'aligne sur notre vision. Ils ont une feuille de route impeccable et on peut compter sur eux pour tenir leurs promesses. Nous nous réjouissons également des possibilités que ce projet créera pour le Nigeria et son économie. »

Pour Wärtsilä, cette commande de centrale électrique portera la base installée totale dans le pays à 650 MW et à plus de 7 200 MW sur le continent.

Olivier de Souza