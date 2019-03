Algérie : Petrofac gagne un contrat de fourniture de services d’une valeur de 1 milliard $ avec le groupement Isarene

(Agence Ecofin) - La société d’ingénierie Petrofac a annoncé, mercredi, avoir gagné un contrat de fourniture de services auprès du groupement Isarene, composé de Sonatrach, Petroceltic et Enel pour le compte du projet gazier Ain Tsila.

L’exécution du contrat sera déclinée sur une période de 42 mois et le contrat couvrira l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction, la mise en service, le démarrage et les essais de rendement (EPC).

Situé à environ 1100 km au sud-est d'Alger, le champ produira du gaz, du gaz de pétrole liquéfié et du condensat pour le marché local algérien et pour l'exportation.

Ain Tsila est l'un des cinq gisements qui ajouteront près de 20 milliards m³/an à la production nationale, contribuant ainsi à compenser le déclin des gisements plus anciens et à maintenir la production à environ 85 milliards m³/an. Les autres gisements sont Touat, Reggane North, Timimoun et Tinrhert.

Petrofac a déclaré que le contrat s'appuie sur son expérience significative en Algérie, où elle opère avec succès depuis plus de 20 ans, avec une solide expérience dans l'exécution de projets et le développement des capacités locales.