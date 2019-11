Tunisie : le ministère de l’Industrie assure que le projet gazier Nawara démarrera avant la fin de l’année

(Agence Ecofin) - Mardi, face aux interrogations de l’industrie et de l’opinion publique, le ministère tunisien de l’Industrie a assuré que le projet gazier de Nawara démarrera avant la fin de l’année. Nawara qui fait l’objet de multiples reports depuis 2016, a finalement été annoncé pour démarrer en 2019. Mais, étant donné que le dernier trimestre de l’année est presque à terme, le démarrage du projet a suscité des craintes dans l’opinion et au niveau des analystes du secteur.

D’une valeur de 1,2 milliard de dollars et opéré par la société autrichienne OMV, le projet fera passer la production nationale de gaz naturel de 35 000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j) à 65 000 bep/j. Il permettra aussi au pays de réduire ses importations de 30 %, contribuera à hauteur de 1 % au taux de croissance économique du pays et entraînera une diminution de 7 % du déficit commercial, a précisé Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des petites et moyennes Entreprises.

Le projet représente un tournant économique et financier potentiel pour le pays d’Afrique du Nord, qui doit actuellement importer une grande partie de son énergie, rappelle Word Oil.

OMV et la société publique du pétrole de la Tunisie (Etap) contrôlent chacun 50 % de parts dans le projet. Le champ est situé dans le sud de la province de Tataouine qui a servi de décor à la célèbre saga américaine Star Wars de George Lucas.

Olivier de Souza

