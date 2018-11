Algérie : Emerson va moderniser une usine de traitement de gaz dans le sud du pays

(Agence Ecofin) - En Algérie, l’ingénieur pétrolier Emerson a signé un contrat de 32 millions de dollars avec Sonatrach pour moderniser l’usine de traitement de gaz d’Alrar, dans le Sud-Est. Selon des précisions fournies par la presse locale, l'opération se fera en collaboration avec Fores Engineering.

Le projet comprend la réalisation de travaux d'ingénierie, la fourniture, la mise en service et les essais des nouveaux systèmes intégrés de contrôle et de sécurité. Il comprend aussi la fourniture de nouveaux systèmes d'incendie et de gaz, des vannes de contrôle et d'isolation et d'autres équipements pour améliorer le rendement, la fiabilité et la sécurité des équipements de production.

L’usine produit actuellement près de 25 millions de mètres cube de gaz par jour et Emerson combinera ses technologies innovantes et sa méthodologie de sécurité opérationnelle pour optimiser les opérations de production de Sonatrach sur place.

L’usine de traitement du gaz d’Alrar est logée sur le champ à terre Alrar, situé près de la frontière avec la Libye.

Olivier de Souza